إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة.. فيديو

تمت بنجاح عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة التي تنطلق اليوم في أطول مهمة فضاء عربية.

إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/5nvQ15z7tk — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023

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