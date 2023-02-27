النيادي يدخل كبسولة المركبة دراغون ويأخذ مكانه.. فيديو

استقر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي داخل كبسولة المركبة دراغون، وأخذ مكانه في المقعد الرابع المخصص له.

بث مباشر لـ"طموح زايد 2"

النيادي يودع أسرته قبل الانطلاق إلى مهمة "طموح زايد 2" .. فيديو

إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة.. فيديو



طاقم الدعم يغلق بوابة المركبة دراغون.. فيديو

مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء

محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك

أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب