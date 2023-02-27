مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء

عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء يشرح آخر التحضيرات لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qr7QjwNH8a — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023

طاقم المهمة يغادر مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء إلى مجمع الإطلاق 39A.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/lrva9CiXvm — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023

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