مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
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محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك

أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

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