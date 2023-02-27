مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء
تقاليد سيتبعها طاقم مهمة crew-6 قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية #طموح_زايد— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
#أطولمهمةفضائيةفيتاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SLzfD0xKOA
عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء يشرح آخر التحضيرات لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qr7QjwNH8a— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
النيادي يدخل كبسولة المركبة دراغون، ويأخذ مكانه في المقعد الرابع المخصص له#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/a9tD977UhZ— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
النيادي برفقة زملائه في طاقم المهمة يتجهون إلى برج الإطلاق#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/0E2Wp8mWAn— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
طاقم المهمة يلقي نظرة على الصاروخ قبل الدخول إلى المركبة#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Hape9ceke1— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
طاقم المهمة يغادر مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء إلى مجمع الإطلاق 39A.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/lrva9CiXvm— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
معلومات عن "دراغون" التي تقل النيادي للفضاء #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/y4FfTfqDr3— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
#سلطان_النيادي لمحات من حياة #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/31DalR6twr— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
لقاء مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر تقنية الهولوغرام#سلطان_النيادي#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/0btWEUoQaq— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
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