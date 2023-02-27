طاقم الدعم يغلق بوابة المركبة دراغون.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أغلق طاقم الدعم بوابة المركبة دراغون التي تنطلق الآن في أطول مهمة فضاء عربية.

 

بث مباشر لـ"طموح زايد 2"

إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة.. فيديو

طاقم الدعم يغلق بوابة المركبة دراغون.. فيديو

النيادي يدخل كبسولة المركبة دراغون ويأخذ مكانه.. فيديو

النيادي يودع أسرته قبل الانطلاق إلى مهمة "طموح زايد 2" .. فيديو

مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء

محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك

أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

طباعة
أعلى