شرح لدور غرفة التحكم.. فيديو
في الفيديو المرفق شرح مفصل لغرفة التحكم مع مراسل تلفزيون دبي فيصل الحمادي
شرح دور غرفة التحكم مع مراسل تلفزيون دبي فيصل الحمادي— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/CtUvCyQ87W
رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه
سلطان النيادي يوقع التوقيع التذكاري على جدار الغرفة البيضاء.. فيديو
النيادي يودع أسرته قبل الانطلاق إلى مهمة "طموح زايد 2" .. فيديو
مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء
النيادي يدخل كبسولة المركبة دراغون ويأخذ مكانه.. فيديو
إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة.. فيديو
طاقم الدعم يغلق بوابة المركبة دراغون.. فيديو
محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك
أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي
مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية
من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news