وصول حمدان بن محمد إلى مركز محمد بن راشد للفضاء.. فيديو

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لمركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة ليتابع سموه من مركز "محمد بن راشد للفضاء" انطلاق مهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي ينطلق خلال دقائق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

حمدان بن محمد يصل الى غرفة التحكم من مركز محمد بن راشد للفضاء#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Coav4pGDXe — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023

بث مباشر لـ"طموح زايد 2"

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه

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