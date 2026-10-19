عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية العرب التطورات في المنطقة

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبحث الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الدكتور بدر عبدالعاطي، التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث سموه وأيمن الصفدي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، ناصر بوريطة، آخر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.