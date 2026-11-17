بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، أمس، علاقات التعاون وفرص تطويرها، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويُعزّز الازدهار المستدام لشعبيهما.

ورحب سموّه، خلال اللقاء، برئيسة فنزويلا التي تقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، متمنياً لها التوفيق في قيادة بلدها وتحقيق تطلعات شعبها إلى التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً.

وأكد الجانبان حرصهما على دفع مسار العلاقات الإماراتية - الفنزويلية، وتوسيع آفاق تعاونهما في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، وأكد الجانبان أهميته في دفع الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية المرتبطة بالمياه، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيسة فنزويلا.