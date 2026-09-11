عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. واستعرض سموه والدكتور بدر عبدالعاطي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.