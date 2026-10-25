ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى كندا

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوم غد الاثنين، زيارة رسمية إلى كندا.

ويبحث سموّه، خلال الزيارة، مع مارك كارني، رئيس وزراء كندا، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطلعات البلدين نحو النمو والازدهار.

وتستند العلاقات الإماراتية - الكندية، الممتدة لأكثر من خمسة عقود، إلى أسس راسخة من الثقة والتعاون المتبادل، وتوجُّه مشترك نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين على المدى الطويل.