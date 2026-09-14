عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.