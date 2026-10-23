عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي، العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.

كما بحث الاتصال التطورات الإقليمية ومجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة.