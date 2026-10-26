عبدالله بن زايد و وزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.
وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإقليمية الراهنة.
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