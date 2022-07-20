3.7 مليارات درهم قيمة تداولات الفرنسيين في الأسهم الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

عزز المستثمرون الفرنسيون استثماراتهم في أسواق المال المحلية في ظل العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

واستناداً إلى بيانات من سوقي دبي وأبوظبي، بلغت قيم تداولاتهم (بيعاً وشراءً) في السوقين نحو 3.7 مليارات درهم بعد التداول على قرابة 981 مليون سهم خلال الفترة من 2017 حتى النصف الأول من العام الجاري.

وزاد عدد المستثمرين الفرنسيين في الأسواق المحلية إلى 4499 مستثمراً.

وناهزت قيم تداولاتهم في سوق أبوظبي حاجز مليار درهم بتداول 201.7 مليون سهم خلال الفترة من 2017 حتى النصف الأول من العام الجاري.

وتوزعت قيم تداولاتهم (بيعاً وشراءً) بواقع 77.5 مليون درهم، بتداول 36.2 مليون سهم في 2017، و45.9 مليون درهم، بتداول 10.77 ملايين سهم في 2018، و156.26 مليون درهم، بتداول 45.19 مليون سهم في 2019، و110.03 ملايين درهم، بتداول 20.9 مليون سهم في 2020، و373.8 مليون درهم، بتداول 54.18 مليون سهم في 2021، وصولا إلى 236.2 مليون درهم، بتداول 34.5 مليون سهم في النصف الأول من العام الجاري.

بينما في سوق دبي المالي، وصلت قيم تداولات الفرنسيين (بيعاً وشراءً) لنحو 2.67 مليار درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.24 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 430.1 مليون درهم، بصافي استثمار 1.81 مليار درهم.

وتداولوا على أكثر من 779 مليون سهم في سوق دبي المالي بعد تحقيقهم مشتريات لنحو 582.1 مليون سهم مقابل مبيعات لنحو 196.9 مليون سهم بصافي استثمار 385.2 مليون سهم محصلة شراء.

ووصلت مشترياتهم لنحو 70.9 مليون درهم على 83.1 مليون سهم عام 2017، و26.87 مليون درهم موزعة على 17.5 مليون سهم في 2018، و68.2 مليون درهم موزعة على 41.5 مليون سهم في 2019، و29.7 مليون درهم موزعة 12.7 مليون سهم في 2020.

وارتفعت مشترياتهم خلال العام الماضي 2021 حتى النصف الأول من العام الجاري لتتجاوز 2.03 مليار درهم موزعة على 439.4 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news