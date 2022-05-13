شعب الإمارات والمقيمون فيها ينعون رئيس الدولة.. "رحم الله من كان لنا أبا"

المصدر: ديما منصور - دبي

نعى مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو، معبرين عن حزنهم وألمهم لفراق من وصفوه بأنه كان أبا لهم.

وعبر مغردون، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حزنهم على رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، واصفين نبأ وفاته بالصادم والمحزن، فقال أحدهم: "خبر مؤلم وحزين خبر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا بو سلطان لمحزونون.. غفر الله لأبونا الشيخ خليفه ورحمه وطيب الله ثراه".

وقال آخر: "خبر صدمة.. الله المستعان رحمه الله واسكنه فسيح جناته وعظم اجر حكام وشعب الإمارات والوطن الخليجي كافة في وفاته.. انا لله وانا إليه راجعون".

كما عبر المغردون عن حبهم الكبير وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي كان أباً لهم قبل أن يكون قائداً، فقال أحد المغردين: "اللّٰهم قد فقدنا حبيباً .. كان لنا خير والد، ونِعم القائد، وبركةً وسَنَد، فيا ربّ نرفع الأكف لك داعينك أن تغفر لوالدنـا #خليفة_بن_زايد، وتضاعف له حسناتـه، وتتجـاوز عن سيئاته، وتسكنه فسيح جناتك يارب العالمين عظم الله أجرك يالإمارات".

وقال آخر: "اللهم ارحم من كان لنا اباً، ونِعم القائد وخيرَ نفسٍ طيبة، اللهم أكرمه كما أكرمنا واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعل الجنة داره وقراره يارب العالمين ً".

وأكد مغردون على أن الشيخ خليفة بن زايد سيبقى حاضراً بينهم، وأن الدروس التي علمهم إياها بالعطاء والإنسانية ستبقى ذكرى حاضرة بينهم ومستمرة للأجيال المقبلة، فقالت إحدى المغردات: "رحل عنا اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، طيب الله ثراه.. سيرته العطرة كانت وستبقى تعبق بها الأمكنة والتواريخ، وستبقى الأجيال تنهل من إرث خليفة بن زايد".

وحملت جميع تغريدات المتابعين دعوات نابعة من قلوبهم للشيخ خليفة بن زايد، في يوم وفاته، تعبر عن حبهم وامتنانهم له، ومنها: "اللهم اغفر له وارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين وأكرمه في الفردوس الاعلى كما أكرمنا في الارض"، "اللهم إن خليفة بن زايد أكرمنا في الأرض فأكرمه في جنتك، وأنت أكرم الأكرمين"، "اللهم ارحم من جعلنا شعبا كريما سعيدا، اللهم إن خليفة بن زايد أكرمنا في الأرض فأكرمه في جنتك، وأنت أكرم الأكرمين"، "اللهم ارحم عبدك #خليفة_بن_زايد اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر عذاب النار"

من جهتهم نعى مغردون من مختلف الدول العربية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ووصفوه بأنه كان "والد الجميع"، فقال أحدهم: "خالص العزاء للامارات الشقيقه حكومة وشعباً في وفاة والد الجميع الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان".

وقال آخر: "نعزي انفسنا واهلنا في الامارات الشقيقة وفاة الشيخ #خليفة_بن_زايد الذي كان أبا للجميع".

كما نعى مغردون الأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة، مشيرين إلى أن وفاته ستشكل خسارة كبيرة للعالم العربي والإسلامي، فقال أحدهم:" خالص العزاء لأهلنا بدولة الإمارات الحبيبة والأمتين العربية والاسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد، خسارة كبيرة للعالم العربي والإسلامي.. نسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة نعت، اليوم، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو، معلنة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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