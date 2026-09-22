أحمد بن محمد: نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عما قدّمه من خير وعطاء

نعى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «إلى جوار ربٍ كريم انتقل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدّمه من خير وعطاء. اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته، واربط على قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».