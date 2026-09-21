لطيفة بنت محمد: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. من سيبقى حاضراً في ذاكرتنا وذاكرة دبي

نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقالت سموّها في تدوينة عبر منصة "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم عزيزاً على قلوبنا، وفقدت دبي والإمارات واحداً من رجالها المخلصين.. رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. من سيبقى حاضراً في ذاكرتنا، وذاكرة دبي وناسها، بما عرفناه فيه من طيبٍ ووفاء، وبما تركه من مسيرة محبة وعطاء لن يغيب أثرها".

وتابعت سموها: "اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، وألهمنا وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان".