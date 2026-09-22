الإمارات تودع أحمد بن راشد آل مكتوم

ودعت الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعموم آل مكتوم الكرام.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء».

ونعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. رحمك الله يا أخي.. حللت عند رب كريم عظيم.. تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد. أسكنك الله فسيح جنانه.. وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعرب سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن خالص العزاء والمواساة لأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. خالص العزاء والمواساة لأخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسرة آل مكتوم الكرام في فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً.. نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

ويعد المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي ولد عام 1956، رمزاً وطنياً كرّس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه، وكانت حياته، رحمه الله، حافلةً بالعطاء والإنجازات في شتى المجالات الأمنية والرياضية في دولة الإمارات. وهو الابن الرابع والأصغر للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، والشقيق الأصغر لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

• أحمد بن راشد آل مكتوم.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في شتى المجالات الأمنية والرياضية في دولة الإمارات.