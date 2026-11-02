لطيفة بنت محمد: الشيخ زايد ترك لنا نهجاً في الرحمة والتسامح والوفاء للأرض والناس

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" في تدوينة على حسابها في منصة "إكس":

" 22 عاماً على رحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما زالت قيمه حيّةً فينا، في طريقتنا في العطاء، وفي محبتنا لهذا الوطن، وفي إيماننا بأن الإنسان هو أساس كل ما نبنيه".

وأضافت: " اللهم ارحم من ترك أثره فينا.. وترك لنا نهجاً في الرحمة، والتسامح، والعمل، والوفاء للأرض والناس".