أحمد بن محمد ناعياً أحمد بن راشد آل مكتوم: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجزيه خير الجزاء عما قدّمه من خير وعطاء
نعى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.
وقال سموّه في تدوينة عبر منصة "إكس": "إلى جوار ربٍ كريم انتقل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدّمه من خير وعطاء. اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته، واربط على قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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