تفعيل «الضبط الآلي» للسائقين غير الملتزمين بخط السير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات، سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها بخط سير محدد، موضحة أنها بدأت تفعيل نظام الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بخط السير الإلزامي عند تقاطعات الطرق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في التقاطعات، من خلال تطبيق البند رقم 86 (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي) من جدول الغرامات الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وعقوبة هذه المخالفة غرامة مالية بقيمة 400 درهم.

وأوضحت أن خط السير يكون إلزامياً وفقاً لقواعد السير والمرور عند التقاطعات، حيث تمنع عمليات التجاوز والخروج من مسار إلى آخر في منطقة التقاطع، وتحدد خيارات السائق على مدخل التقاطع إلزامية المسار الذي يجب أن يسلكه عند الخروج من التقاطع، فيجب على السائق الراغب في الانعطاف جهة اليسار أو الدوران الكامل إلى الخلف الالتزام بالمسارات المحددة لذلك أقصى اليسار.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من حالات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء المسببة للحوادث تكون نتيجة عدم التزام السائق المتسبب بخط السير الإلزامي.

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