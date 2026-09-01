شرطة دبي تحتفي بعودة الطلبة إلى المدارس

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة، ومجلس حماية، بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، ضمن سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.

وأكد أمين سر مجلس «حماية»، العميد دكتور عبدالرحمن شرف، أن الزيارات الميدانية مع بداية العام الدراسي تستهدف تعزيز التواصل مع الطلبة، من خلال برامج تجمع بين الاحتفاء والتوعية والتفاعل المجتمعي.

وتضمنت مشاركة شرطة دبي مع انطلاق العام الدراسي الجديد تقديم إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، والتأكيد على عبور الطرق من الأماكن المخصصة للمشاة، إلى جانب تعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية.

كما شهدت الفعاليات مشاركة الشرطي «منصور»، والدوريات الفارهة والخيالة، إلى جانب توزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة.

وبالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، عززت شرطة دبي انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها بأمن وسلامة.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، العميد مصبح سعيد الغفلي، أن الفِرَق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.

من جانبه، شدد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، العميد جمعة سالم بن سويدان، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة، وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير، وحذر العميد جمعة بن سويدان سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان.