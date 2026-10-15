«طرق دبي» تحوّل دوار السطوة إلى تقاطع ضوئي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، بما يسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة 50%، وتقليل زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60% خلال ساعات الذروة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة والمناطق المحيطة بها، وشمل المشروع تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة بالتقاطع، بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المتصلة به، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق من سائقي المركبات والمشاة.

ويخدم التقاطع الحركة المرورية القادمة من شارع الثاني من ديسمبر باتجاه المركز التجاري ومنطقة السطوة والعكس، بما يسهم في تسهيل التنقل بين المحاور الرئيسة والشوارع الداخلية، وتحسين الربط مع المناطق المجاورة، ومنها البدع والجافلية والحضيبة وجميرا، إلى جانب تسهيل الوصول إلى شارع الشيخ زايد.