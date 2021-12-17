«جاردن جلو».. متعة التنزّه بين الديناصورات والخدع البصرية

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

تستقبل حديقة «جاردن جلو» في دبي زوارها وسط 10 ملايين مصباح مضيء، وأكثر من 100 ديناصور متحرك، إضافة إلى حزمة من الخدع البصرية الساحرة.

وأوضحت بلدية دبي أن حديقة دبي «جاردن جلو»، التي افتتحت موسمها السابع أخيراً، ظهرت بحلة جديدة خلال إطلاق حديقة سفاري أول مرة، والتي تتيح للزائر التمتع بالحياة البرية المضيئة بمجسمات حيوانات في كل مكان، حيث تمت إعادة إنشائها بشكل مبتكر وفريد، كما تم تصميم وإضاءة وادي الزهور الملون بأزهار ديناميكية ومتحركة، ومسار فراشة متلألئة باستخدام 10 ملايين مصباح LD.

وتنقل الحديقة الزائر من عصر المعلومات إلى عصر الترفيه، حيث تم إنشاء الحديقة بأكملها يدوياً عبر استخدام إضاءات ملونة صديقة للبيئة والتي تم تشييدها باستخدام مواد معاد تدويرها مثل الزجاجات والأقراص المدمجة، لتوصيل رسالة الحفاظ على الطبيعة والبيئة بشكل فني وابداعي، لترك بصمة في أذهان الزوار.

وتقدم الحديقة مجموعة من الخدع البصرية الساحرة وبأشكال متنوعة، تبرز جماليات هذا الفن الفريد من نوعه، وذلك باستخدام تصاميم من الأشكال واللوحات الهندسية، تشكّل تأثيرات بصرية متنوعة ليستمتع بها زوار ورواد الحديقة وتبعث في نفوسهم الحماس لالتقاط الصور، كما تقدم الحديقة للزوار عالماً مليئاً بالمغامرات البصرية والحسية والتعليمية في آنٍ واحد.

وتعرض الحديقة 100 ديناصور متحرك، وتتميز حديقة الديناصورات بالمختبر الذي يعرض مراحل ولادة الديناصورات، فضلاً عن وجود متحف يضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات، بالإضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراض الديناصورات وكيف انتهى عصرها.

وتعتبر دبي منارةً للاقتصاد في المنطقة، كما يشهد قطاع السياحة في المدينة نمواً كبيراً كل عام، وتمثل «جاردن جلو» تجسيداً حقيقياً لالتزام بلدية دبي بتوفير وجهات سياحية ترفيهية مبتكرة باستمرار لسكانها وزوارها، حيث إن هذه المشروعات الفريدة مثل «جاردن جلو» تُعد نموذجاً متميزاً لتعاون بلدية دبي مع القطاع الخاص، من خلال مشروعات تهدف إلى تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة، وذلك باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى، والتي تتسم بعناصر الابتكار والإبداع. وتأخذ الحديقة الزائر من عصر المعلومات إلى عصر الترفيه، وتم إنشاؤها بأكملها بأضواء يدوية، كما تم تصميم النماذج الفريدة والصديقة للبيئة فنياً بشكل إبداعي.

وتمثل «جاردن جلو» تجسيداً حقيقياً لالتزام إمارة دبي بتوفير وجهات سياحية ترفيهية مبتكرة باستمرار لسكانها وزوارها، إذ تعد نموذجاً متميزاً لتعاون بلدية دبي مع القطاع الخاص، من خلال مشروعات تهدف إلى تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة، باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى، حيث تجسد الحديقة رؤية دبي في توفير الوجهات الترفيهية والسياحية التي تجذب أنظار الجمهور والسيّاح.

#وجهات_دبي

تعتبر حديقة «جاردن جلو» إحدى الوجهات الترفيهية السياحية المهمة بدبي، والتي يتم الترويج لها ضمن مبادرة #وجهات_دبي، التي تأتي للترويج لكل فعاليات ومناطق دبي السياحية، للمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً سياحياً رئيساً في المنطقة من خلال محتوى مبدع تقدمه مختلف الجهات المشاركة.

وتشمل المبادرة الجهات الشريكة في «وجهات دبي» كلاً من: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ودبي القابضة، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسات شبه حكومية وخاصة، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء المجتمع الإبداعي في دبي.

ويتم تنظيم مبادرة وجهات دبي بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي، وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.

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