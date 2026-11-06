بلدية دبي تفتح التسجيل لموسم سوق الفريج الخامس بـ50 منصة مجانية

أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الموسم الخامس من "سوق الفريج" إحدى أبرز مبادراتها المجتمعية السنوية الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأُسر المُنتجة والتي توفر منصات عرض وتسويق مجانية لمنتجاتهم المحلية ضمن بيئة مجتمعية مفتوحة وجاذبة تعزز التواصل والمشاركة بين الأفراد خلال شتاء دبي وتتكامل مع جهود بلدية دبي لجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة كل يوم.

ويقام الموسم الخامس من السوق في ثلاث من أبرز حدائق دبي تضم حديقة الورود في ند الشبا بين 11 و20 ديسمبر 2026 ثم حديقة بحيرة البرشاء بين 25 ديسمبر 2026 و3 يناير 2027 وأخيراً في حديقة الورقاء بين 8 و17 يناير 2027.

ويستقبل زواره يومياً من الساعة 4:30 عصراً حتى 10:00 مساءً ليواصل تقديم تجربته المتنقلة بين الحدائق العامة بما يتيح لمختلف المجتمعات السكنية الاستفادة من فعالياته وأنشطته.

ويضع الموسم الجديد دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية في صميم تجربة السوق من خلال توفير 50 منصة تجارية مجانية لعرض المنتجات وتوسيع نطاق وصولها لشرائح أوسع من الزوار من ضمنها 10 منصات مخصصة للأنشطة المصاحبة من أكشاك الأطعمة والمشروبات حيث سيكون الزوار على موعد مع استكشاف منتجات فريدة تشمل الأطعمة المنزلية والمشغولات اليدوية والأزياء وغيرها من المنتجات المستدامة.

وتواصل بلدية دبي من خلال "سوق الفريج" جهودها لتنشيط الحدائق والمساحات العامة وتوسيع دورها بوصفها وجهات مجتمعية تجمع أفراد المجتمع وتوفر لهم تجارب متنوعة تتجاوز الاستخدامات التقليدية للحدائق.

ويأتي تنظيم السوق ضمن توجه البلدية لتوفير بيئات مفتوحة وجاذبة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة الثقافية وتعزز التواصل والمشاركة بما يثري الحياة اليومية ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.

ويُعد السوق منصة مجتمعية رائدة ومجهزة توفر فرص استثمارية متكاملة لأصحاب المشاريع من المواطنين والأسر المنتجة عرض منتجاتهم في بيئة منظمة وجاذبة وتوفر لهم فرصاً لتطوير أعمالهم واختبار منتجاتهم.

كما يشجع على التنافس في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ويعزز ثقة الجمهور بالمنتجات المحلية والمنزلية بما يدعم فرص نمو المشاريع واستمراريتها.

ويشهد الموسم الخامس من السوق إضافات وتجارب ترفيهية تستهدف تعزيز تجربة الرفاهية لزوار السوق من أبرزها "تجربة الحي الآسيوي" المستوحاة من الثقافة الآسيوية تجمع بين التصاميم والأجواء المميزة والمأكولات والأنشطة الثقافية.

كما سيضم مناطق ترفيهية لمختلف الفئات العمرية منها منطقة مخصصة لجيل الشباب /Gen Z/ ومساحات للعب الحر للأطفال وورش عمل إبداعية وتفاعلية.

إلى جانب ذلك سيوفر السوق أنشطة ترفيهية من ضمنها تجربة الانزلاق بالحبل "Zipline" لتقدم تجربة مليئة بالحماس والمغامرة و"تجربة البحث عن الكنز" لتشجيع الزوار على استكشاف السوق والتفاعل المباشر مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المشاركة من خلال تحديات ومسابقات ترفيهية.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي إن سوق الفريج يواصل مكانته منصة مجتمعية ووجهة شاملة تقدم تجربة ترفيهية متكاملة تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي، مشيراً إلى أن الهدف أن يكون السوق مساحة مفتوحة تجمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وتوفر منصات تجارية لعرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور بما يساعدهم على التعريف بأعمالهم وتوسيع قاعدة عملائهم ويدعم فرص نمو مشاريعهم ويعزز الثقة بالمنتجات المحلية.

وأضاف أن البلدية تحرص في كل موسم على تطوير تجربة السوق وإثرائها ببرامج غنية بالأنشطة والتجارب الموجهة التي تلبي اهتمامات العائلات والأطفال والشباب لترحب بالزوار وسط أجواء مميزة وتجربة مليئة بالتواصل والتفاعل المجتمعي تدمج بين التسوق والترفيه والتجارب الثقافية والتفاعلية بما يعزز حيوية المساحات العامة ويرتقي بمستويات الرفاهية وجودة الحياة في دبي.

ودعت بلدية دبي رواد الأعمال المحليين من أصحاب المشاريع والأسر المُنتجة إلى استغلال الفرصة والتسجيل في سوق الفريج لتسويق منتجاتهم عبر الرابط: https://www.dm.gov.ae/souk-al-freej-registration حيث ستتاح لهم فرصة الوصول إلى جمهور واسع ضمن أجواء مميزة في واحدة من أرقى الفعاليات المجتمعية بدبي.