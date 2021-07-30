مبيعات العقارات بدبي تسجل خلال يوليو أعلى مستوى في 5 سنوات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أجرت مؤسسة «الرواد للعقارات»، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، عملية رصد لمبايعات سوق العقارات في دبي، استناداً إلى بيانات موقع دائرة الأراضي والأملاك، وأفادت بأن سوق العقارات في دبي، سجلت نحو 4433 معاملة بيع خلال شهر يوليو من السنة الجارية، بقيمة إجمالية قدرها 10.64 مليارات درهم، توزعت على 3201 وحدة سكنية، و483 مبنى وفيلا، و749 قطعة أرض.

وأظهر الرصد، تصدر مبيعات الشقق من حيث القيمة 4.89 مليارات درهم، وتلتها مبيعات الأراضي بقيمة 4.62 مليارات درهم، ثم مبيعات الفلل بقيمة 1.13 مليار درهم.

المبيعات العقارية

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، إن «المبيعات العقارية المسجلة خلال شهر يوليو من السنة الجارية، تعد الأعلى قيمة على أساس شهري منذ خمس سنوات مضت (2017 و2018 و2019 و2020)، حيث بلغت قيمة المبيعات خلال الشهر نفسه من هذه السنوات على التوالي 4.6 مليارات في 2020، و7.3 مليارات درهم في 2019، و6.6 مليارات درهم في 2018، و7.9 مليارات درهم في 2017».

وأضاف الحمادي، أن السوق العقارية في دبي، على غير العادة، تسجل نشاطاً ملحوظاً خلال موسم الصيف لهذه السنة، مسجلة مبيعات إجمالية بقيمة 25.98 مليار درهم خلال شهري يونيو ويوليو، وتم من خلالها بيع 10 آلاف و766 وحدة عقارية، بينما كانت السوق تسجل، خلال السنوات الماضية، تراجعاً ملحوظاً في عدد وقيمة معاملات البيع خلال موسم الصيف.

تعافي القطاع

وأكد أن هذا الأمر يُحسب لمصلحة السوق ونجاحها في تجاوز أزمة «كوفيد 19»، وسرعة تعافي القطاع العقاري، نتيجة تعافي الاقتصاد الوطني، بفضل حزم الدعم الكبيرة التي قدمتها الحكومة المحلية والاتحادية، وجملة التسهيلات التي رافقتها من طرف المطورين، والتي أعطت الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي بقدرة دبي على تجاوز الأصعب، ما عزز الثقة بعقارات الإمارة.

وحسب رصد «الرواد للعقارات»، أظهرت نتائج شهر يوليو 2021، تصدر منطقة مرسى دبي، من حيث قيمة مبيعات الشقق السكنية بقيمة 1.4 مليار دهم، وشملت بيع 363 شقة سكنية، وتلتها منطقة نخلة جميرا بقيمة 842.4 مليون درهم، وشملت بيع 109 شقق، ثم منطقة الخليج التجاري بقيمة مبيعات 544.7 مليون درهم، وشملت بيع 282 شقة.

الحبية الرابعة

وعلى صعيد الفلل، تصدرت الحبية الرابعة مناطق البيع بقيمة 222.3 مليون درهم، وشملت بيع 82 فيلا، ثم حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 159.6 مليون درهم، ببيع 60 فيلا.

وفيما يتعلق بقيمة مبيعات الأراضي، تصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد، قائمة الأعلى من حيث المبيعات، بقيمة 836.3 مليون درهم، وشملت بيع 82 قطعة أرض، وتلتها جميرا الأولى ببيع 60 قطعة أرض، بقيمة 510.8 ملايين درهم، ثم الجزيرة 2 (بلغاري) ببيع ثلاث قطع أراض بقيمة 230 مليون درهم. وسجلت سوق عقارات دبي، منذ بداية السنة الجارية حتى نهاية يوليو، مبيعات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 72.8 مليار درهم، بعدد معاملات بيع قدرها 31 ألفاً و662 معاملة.

وتوقع الحمادي، نشاطاً أعلى للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، ودخول مستثمرين من أسواق جديدة للسوق.

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