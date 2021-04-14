شرطة عجمان تكرم مسعفة لتعاونها وحسها الأمني واستجابتها السريعة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضمن إطار حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على تكريم المتعاونين، كرم نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد خالد محمد النعيمي، في مكتبه، المسعفة فاطمة عتيق محمد الكندي من الإسعاف الوطني لتعاونها الفعال وحسها الأمني واستجابتها السريعة مع شرطة عجمان مما ساهم في خدمة العمل الأمني بالإمارة.

وسلم نائب مدير عام العمليات الشرطية شهادة تقدير ومكافأة مالية للمكرمة، مشيداً بتعاونها الإيجابي مع شرطة عجمان في تعزيز الأمن وحسها الأمني وشعورها بالمسؤولية واستجابتها السريعة، وتمنى لها التوفيق في حياتها وحيا فيها روح التعاون، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تكريم المتعاونين معها، وذلك تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

من جانبها تقدمت المكرمة بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكدةً أن ما قامت به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع، متمنيةً لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.

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