وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والشمالية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:33، والمد الثاني 06:18، والجزر الأول عند الساعة 09:15، والجزر الثاني عند الساعة 22:56.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 12:21، والمد الثاني 01:49، والجزر الأول عند الساعة 19:02، والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 85 30

دبي 31 22 80 40

الشارقة 31 21 80 40

عجمان 32 24 80 45

أم القيوين 30 20 80 45

رأس الخيمة 32 20 80 30

الفجيرة 30 23 80 30

العين 29 21 85 35

ليوا 31 17 90 25

الرويس 29 18 85 45

السلع 28 18 90 35

دلما 27 22 90 50

طنب الكبرى/ الصغرى 29 23 85 50

أبو موسى 29 23 85 50