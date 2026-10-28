شرطة عجمان تطلق حملة توعوية بمخاطر القيادة بدون رخصة

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة توعوية بعنوان “القيادة بدون رخصة”، بهدف تعزيز الوعي المروري بمخاطر قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة، وترسيخ الالتزام بمتطلبات القيادة الآمنة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وقال العقيد راشد حميد بن هندي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة تأتي ضمن جهود شرطة عجمان للوقاية من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن القيادة بدون رخصة تعرّض السائق للمساءلة القانونية، وتشكل خطراً على حياته وحياة الآخرين، لعدم استيفائه متطلبات التأهيل اللازمة لقيادة المركبة بأمان.

وأوضح أن الحملة تركز على توعية السائقين بأهمية التأكد من صلاحية رخص القيادة وتجديدها قبل انتهائها، وضرورة توافق فئة الرخصة مع نوع المركبة التي يقودونها، إلى جانب توجيه رسائل توعوية للمقيمين والزوار بشأن متطلبات رخص القيادة المعتمدة، والتأكد من استيفائها قبل قيادة المركبات.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تتضمن مواد توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، تسلط الضوء على مخاطر القيادة بدون رخصة والتبعات القانونية المترتبة عليها، وتعزز معرفة السائقين بمسؤولياتهم تجاه سلامتهم وسلامة الآخرين.

ودعا العقيد راشد حميد بن هندي أفراد المجتمع إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم السماح لغير الحاصلين على رخص القيادة بقيادة مركباتهم، مؤكداً أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء بمخاطر هذا السلوك، وتعزيز المسؤولية المشتركة في جعل الطرق أكثر أمناً.