مخالفات مواقف المركبات في دبي إلكترونية

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إلغاء تحرير مخالفات المواقف العامة للمركبات باستخدام الوثائق الورقية، التي توضع عادة على الجهة الأمامية لزجاج المركبة، مؤكدة أنه سيتم ابتداء من اليوم إرسال إشعار المخالفة عبر الرسائل الهاتفية، والبريد الإلكتروني المقترن بالمركبة.

ودعت الهيئة، عبر منصاتها الرقمية، عملاءها من مستخدمي خدمة المواقف العامة للمركبات في دبي، إلى تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية للهيئة، للاطلاع على أي مخالفة متعلقة بخدمة المواقف العامة.

وتبلغ قيمة مخالفة إيقاف المركبة دون سداد رسم الوقوف المستحق، أو عدم إبراز تذكرة سداد الرسم بشكل ظاهر وقت تحرير المخالفة في حال كان حجز الموقف بإصدار تذكرة ورقية، 150 درهماً، وتحرر مخالفة بقيمة 100 درهم عند تجاوز الحد الأقصى لاستخدام الموقف العام، وهي القيمة نفسها التي تستحق في حال تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة بتذكرة سداد الرسم. ويستطيع العملاء دفع رسوم المواقف عن طريق شراء التذاكر من أجهزة الدفع المتوافرة في ساحات المواقف، أو بتسديد التعرفة من خلال بطاقات المواقف المدفوعة مسبقاً أو عبر خدمة الـ«sms»، بالإضافة إلى إمكانية الدفع باستخدام بطاقات «نول».

ويجب في حال الدفع بتذاكر المواقف، أن يتم عرضها بشكل واضح على الواجهة الأمامية للمركبة.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A ،B ،E ،F لتقسيمها إلى مناطق تحكم، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات.

وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بردبي، بالإضافة إلى كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع خالد بن الوليد وشارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع السيف بمنطقة بردبي.

قرار

يتولى مفتشو هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرير مخالفات مواقف للمركبات غير الملتزمة، وفق قرار تنظيم واستخدام المواقف العامة في إمارة دبي، الصادر عن المجلس التنفيذي للإمارة عام 2016، بهدف تفعيل دور المواقف العامة للمركبات في دبي، وتنظيم إنشائها وإدارتها والإشراف عليها. وينص القرار على تحديد أوقات التعرفة بمدة 14 ساعة.

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