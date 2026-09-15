كرر سكان في منطقة المويهات 3 بعجمان شكواهم من وقوف أعداد كبيرة من مركبات سكان بنايات أمام الفلل، ما يُعرقل خروج مركبات الأهالي من منازلهم، ويصعّب وصول الحافلات المدرسية إلى الطلبة، ويضطر أسراً إلى إيصال أبنائها إلى الشارع العام لركوب الحافلات.

وأشاروا إلى أن كثافة المركبات قد تعيق وصول سيارات الطوارئ والدفاع المدني عند الحاجة، فضلاً عن معاناتهم الغبار المنبعث من المنطقة الرملية المحيطة.

وناشدوا الجهات المعنية إيجاد حل للمشكلة، وتنظيم المواقف، وتحويل المنطقة الرملية إلى شارع مرصوف، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى عدة دون معالجة المشكلة حتى الآن.