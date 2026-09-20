«طرق دبي» تُنجز جميع أعمال مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع أعمال مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، الذي يشمل تطوير 4 تقاطعات رئيسة، وتنفيذ 4 جسور ونفقين بطول إجمالي يبلغ 4300 متر، وتنفيذ طرق بطول 14 كيلومتراً، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق، وخفض زمن الرحلات.

ويخدم المشروع عدداً من المناطق الخدمية والسكنية والتطويرية، أبرزها زعبيل، والجداف، وعود ميثاء، وأم هرير، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية، منها مستشفى لطيفة ونادي الوصل، ويُتوقع أن يتجاوز عدد سكان المناطق المستفيدة من المشروع 420 ألف نسمة بحلول عام 2030.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن إنجاز مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل في إمارة دبي، بما يواكب متطلّبات التنمية الشاملة، ويستوعب الزيادة المُتوقعة في أعداد السكان والرحلات المرورية، ويعزّز انسيابية التنقّل وجودة الحياة لسكان الإمارة وزوارها.

حلول متكاملة

وقال الطاير: "يمثّل المشروع إضافة مهمة إلى شبكة الطرق في دبي، نظراً لموقعه الحيوي ودوره في تعزيز الربط بين عدد من المحاور والمناطق السكنية والتطويرية والمنشآت الخدمية، إلى جانب رفع كفاءة التقاطعات، وتسهيل الوصول إلى الوجهات الرئيسة، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ويجسّد المشروع نهج الهيئة في تطوير حلول متكاملة ومستدامة للبنية التحتية، ترتكز على استشراف النمو المستقبلي، ودعم التوسُّع الحضري، وتحسين رحلة التنقّل اليومية لمستخدمي شبكة الطرق".

وأضاف: "يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10.400 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 15.600 مركبة، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، كما يخفض زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى خمس دقائق، بنسبة تحسُّن تبلغ 75%، وهو ما يعزّز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع كفاءة الربط بين شارعي عود ميثاء والأصايل والطرق المحيطة بهما".

تفاصيل المشروع

وتضمن المشروع، تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، هي: تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد، حيث جرى إضافة مسار لمنحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من عود ميثاء إلى شارع الشيخ راشد باتجاه جسر القرهود، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1800 مركبة في الساعة، كما تضمن تحسين طريق الخدمة على شارع الشيخ راشد ما بين الجسر الحالي ومخرج شارع الزهراوي لحل التدخلات المرورية الحالية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وزيادة عدد مسارات الحركة الالتفافية لليمين، للمرور القادم من شارع الشيخ راشد إلى شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي ـ العين، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مركبة في الساعة، إضافة إلى تنفيذ نفق يربط الطريق الخدمي على شارع عود ميثاء، باتجاه تقاطع شارع الشيخ راشد، لخدمة الحركة المرورية المتجّهة إلى بر دبي.

ثلاثة جسور

وشمل المشروع تطوير تقاطع شارع عود ميثاء مع شارعي الأصايل ونادي الوصل، وذلك بإنشاء جسرين يربطان شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، ويتألّف الجسر الأول من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 2400 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل، ويتألّف الجسر الثاني من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل، كما شمل المشروع إنشاء جسر منفصل بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية قدرها 2400 مركبة في الساعة، لخدمة حركة الالتفاف لليسار، للمرور القادم من شارع الأصايل باتجاه شارع عود ميثاء، ويتضمن المشروع تطوير الطريق المؤدي إلى مدخل نادي الوصل، ومداخل ومخارج شارع نادي الوصل، لحل التداخلات المرورية الحالية من الطريق الرئيس.

جسر ونفق

وتضمن المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع نادي الوصل مع شارع الخيل، وذلك بإنشاء جسر بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل، باتجاه معبر الخليج التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في السرعة، إلى جانب تطوير شارع نادي الوصل، وذلك بزيادة سعة المخرج باتجاه شارع الخيل إلى مسارين، وتنفيذ طريق خدمة على شارع نادي الوصل في الاتجاهين، وتوفير مواقف للمركبات.

كما تضمّن تطوير تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارعي الخيل وعود ميثاء، تنفيذ مسار إضافي على منحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع دبي ـ العين، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 900 مركبة في الساعة إلى 1800 مركبة في الساعة، إلى جانب تنفيذ نفق للمركبات بسعة مسار واحد، وبطاقة استيعابية تبلغ 1200 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي ـ العين، باتجاه شارع الخدمة على شارع عود ميثاء، لحل التداخلات المرورية.

وتضمّن المشروع كذلك زيادة عدد مسارات الجسر الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع عود ميثاء، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 2200 مركبة في الساعة إلى 3300 مركبة في الساعة.