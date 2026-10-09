منع غسيل السيارات في المواقف العامة بأبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تنظيم نشاط غسيل المركبات في المواقف العامة ومناطق الفلل السكنية الخاضعة لنظام «مواقف».

وذكر المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهوده لتنظيم استخدام المواقف العامة، والحد من الممارسات غير المرخصة، والمحافظة على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات غسيل المركبات ضمن المواقع المسموح بها.

وأوضح في بيانه أنه يُمنع مزاولة نشاط غسيل المركبات في المواقف العامة الخاضعة لنظام «مواقف»، في حين يُسمح للشركات بتقديم الخدمة في المناطق المصرح بها، شريطة الحصول على تصريح مسبق.

وذكر أنه يواصل تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش لرصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعياً أصحاب المركبات إلى عدم الاستعانة بالعمالة غير المرخصة لغسيل مركباتهم، والحرص على التعامل مع الشركات المرخصة، والاستفادة من الخدمة في المواقع المصرّح بها.