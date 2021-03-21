إخضاع 5857 موقفاً للرسوم في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت بلدية الشارقة تحويل 5857 موقفاً إلى مواقف خاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ضمن المرحلة الثانية من إجمالي عدد المواقف التي سيتم تحويلها، لتوفير المواقف العامة وإتاحتها للجمهور، واستجابة لرغبة قطاع كبير من المتعاملين. وأكد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أن البلدية تحرص على تهيئة المواقف العامة للجمهور، حيث تعمل وفق خطط سنوية على إخضاع مناطق جديدة للرسوم، وفق مجموعة من المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار، كنوعية وطبيعة المنطقة، وجاهزية البنية التحتية، وكثافة المركبات، وحيوية القطاع، ونوعية المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة، ثم تقوم البلدية بتهيئة المواقف في المنطقة المعنية بصورة منظمة، والبدء بتركيب لوحات إرشادية صغيرة وكبيرة توضح أن المنطقة تم إخضاعها للرسوم، وتوضح مواعيد العمل وآلية الدفع.

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