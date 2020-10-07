راشد بن سعيد بنى دبي بمشروعات جريئة

قال مسؤولون عاصروا المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إن الكلمات تعجز عن وصف مناقب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وجهده وعمله ونظرته لبناء إمارة دبي، حيث كان لا يكلّ ولا يملّ من العمل، وبنى دبي بمشروعات ضخمة وجريئة، أهمها إنشاء أول نفق تحت البحر في منطقة الشرق الأوسط (نفق الشندغة)، وأحد أكبر موانئ العالم (ميناء جبل علي)، وبناء أطول بناية في الخليج (المركز التجاري)، وبناء أول مستشفى في الإمارات (مستشفى آل مكتوم)، وبناء مطار دبي ومشروعات أخرى كثيرة ستظل فخر أجيال.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، في ذكرى مرور 30 عاماً على رحيله، رحمه الله، أن المغفور له الشيخ راشد شارك في إرساء قواعد النهضة الإماراتية، من خلال وضع أسس البناء والتخطيط لتنمية الإمارات بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء، حيث كان يعمل نحو 20 ساعة يومياً.

وقالوا إن المغفور له الشيخ راشد كان مستمعاً بعناية لما يقوله الناس، وكانت حرية التعبير عنده مقدسة، واحترام الوقت من أبرز سماته رحمه الله.

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