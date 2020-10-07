منال بنت محمد: راشد رجل الحكمة والقائد الناجح

قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، بمناسبة الذكرى الـ30 لوفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه: «نفتقدك في كل نجاح وفي كل إنجاز.. ونراك في كل تقدم وتنمية.. رجل الحكمة والقائد الناجح والأب الحنون، هكذا عرفتك دبي والإمارات، وهكذا ستبقى».

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