قاسم سلطان: راشد بن سعيد بنى مشروعات تفخر بها الأجيال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير عام بلدية دبي السابق، قاسم سلطان، إن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، هو أحد القادة المؤسسين للدولة، ممن حققوا حلم الأجيال الماضية، ورؤية أجيال مقبلة، حيث بنى المغفور له دبي بمشروعات ضخمة وجريئة.

وتابع: «تم في عهد المغفور له إنشاء أول نفق تحت البحر في منطقة الشرق الأوسط (نفق الشندغة)، وأكبر ميناء في العالم (ميناء جبل علي)، وبناء أطول بناية في الخليج (المركز التجاري)، وبناء أول مستشفى في الإمارات (مستشفى آل مكتوم)، وبناء مطار دبي، ومشروعات أخرى كثيرة كانت وستظل فخراً للأجيال».

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