محمد بن راشد ومنصور بن زايد وحمدان بن محمد يحضرون أفراح المنصوري والغرير

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، سلطان بن سعيد المنصوري، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبدالله بن ماجد الغرير.

وحضر برفقة سموه أيضاً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وهنأ سموهم، العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.