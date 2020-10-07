محمد بن زايد: الشيخ راشد سيرة وطن ومسيرة قائد تخلد في ذاكرة تاريخنا المشرف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن الشيخ راشد بن سعيد.. سيرة وطن ومسيرة قائد تخلد في ذاكرة تاريخنا المشرف.. عرفناه قائدا صاحب عزيمة لا تلين، وطموح بلا حدود، ورؤية سابقة لعصرها ..وضع مع الشيخ زايد، رحمه الله، اللبنة الأولى في صرح وحدتنا المباركة، وظل سنده وعضيده حتى لاقى ربه.. رحمهما الله رحمة واسعة.

راشد بن سعيد بنى دبي بمشروعات جريئة

محمد بن راشد: راشد كان قليل الكلام.. وملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله

حمدان بن محمد: راشد أعظم الشخصيات القيادية.. وحاضر بإنجازاته

منال بنت محمد: راشد رجل الحكمة والقائد الناجح

غرافيك.. راشــد بـن سـعيد.. باني دبي ومؤسـس نهـضتها الحـديثـة

مكتوم بن محمد: راشد كان قلب تجربة دبي ومهندسها وعقلها

أحمد بن محمد: راشد باني دبي الحديثة ورائد نهضتها

منصور بن محمد: راشد ركيزة أساسية في مسيرة دبي

ضاحي خلفان: راشد بن سعيد قائد فذّ وصاحب رؤية بعيدة المدى

أحمد الطاير: راشد بن سعيد عشق دبي وكرّس حياته لنهضتها

سعيد الكندي: الشيخ راشد وفّر عوامل رواج التجارة والاستثمار في دبي

قاسم سلطان: راشد بن سعيد بنى مشروعات تفخر بها الأجيال

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news