أحمد بن محمد: راشد باني دبي الحديثة ورائد نهضتها

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة الذكرى الـ30 لوفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه: إن الشيخ راشد باني دبي الحديثة ورائد نهضتها.

وأضاف سموه في تغريدة، أمس: «الذكرى الـ30 لرحيل باني دبي الحديثة ورائد نهضتها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. كان رحمه الله محباً لشعبه.. شغوفاً بالعمل والإنجاز.. عاشقاً للاتحاد».

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