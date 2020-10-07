أحمد بن محمد: راشد باني دبي الحديثة ورائد نهضتها

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قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة الذكرى الـ30 لوفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه: إن الشيخ راشد باني دبي الحديثة ورائد نهضتها.

وأضاف سموه في تغريدة، أمس: «الذكرى الـ30 لرحيل باني دبي الحديثة ورائد نهضتها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. كان رحمه الله محباً لشعبه.. شغوفاً بالعمل والإنجاز.. عاشقاً للاتحاد».

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