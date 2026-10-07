حمدان بن محمد: راشد بن سعيد قائد سبق عصره

استذكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مسيرة باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نستذكر مسيرة باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها... شريك زايد في تأسيس دولة الاتحاد، والقائد الذي سبق عصره برؤيته، وحوّل طموحاته إلى مشاريع استثنائية بالعمل الميداني والمتابعة الدقيقة.. رأى راشد بن سعيد في الخور شرياناً للحياة، وفي الموانئ والمطارات جسوراً تصل دبي بالعالم، وفي الإنسان أساس النهضة وغايتها». وأضاف سموّه: «رحل راشد بن سعيد بجسده، لكن بقي أثر عطائه وفكره الريادي حاضراً في مسيرة دبي وكل نجاحاتها وإنجازاتها».