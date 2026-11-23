حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه، في قاعة قلعة الرمال بدبي، عتيج سعيد المقعودي الفلاسي وراشد سالم المقعودي الفلاسي، بمناسبة زفاف أنجالهم حمد راشد المقعودي على كريمة سلطان عبدالله بن جرش السويدي، وراشد عتيج المقعودي على كريمة خليل سيف بن خريدة السبوسي، وأحمد راشد المقعودي على كريمة عبدالله سالم المقعودي.

كما حضر إلى جانب سموه، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.