منصور بن محمد: راشد بن سعيد كان خير العضيد لزايد في تأسيس وطن الاتحاد

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، في تدوينة على منصة "إكس"، في ذكرى وفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه: "ستة وثلاثون عاماً على رحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم… كان قليل الكلام كثير الفعل، وكان خير العضيد لزايد في تأسيس وطن الاتحاد".

وأضاف سموه: "رحم الله الشيخ راشد بن سعيد، وسيبقى الوفاء لسيرته عملاً يتجدّد وطموحاً يحمل دبي إلى آفاق أرحب".