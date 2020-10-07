حمدان بن محمد: راشد أعظم الشخصيات القيادية.. وحاضر بإنجازاته

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الذكرى الـ30 لوفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إن طموحات المغفور له الشيخ راشد كانت لا تعرف المستحيل من أجل دبي والإمارات.

وأضاف سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «في الذكرى الثلاثين لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، نستذكر مآثر أحد أعظم الشخصيات القيادية.. رؤية ثاقبة وطموحات لا تعرف المستحيل من أجل دبي والإمارات وسعادة شعبنا.. ستبقى حاضراً بإنجازاتك في قلوبنا».

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