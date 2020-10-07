مكتوم بن محمد: راشد كان قلب تجربة دبي ومهندسها وعقلها

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، إن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان قلب تجربة دبي ومهندسها وعقلها الذي تعيش على أفكاره حتى يومنا هذا.

وأضاف سموه في تغريدة عبر «تويتر» بمناسبة الذكرى الـ30 لوفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه: «دبي قصة ممتدة لأكثر من 180 عاماً. قصة تثبت للعالم أن الفكر هو أعظم الموارد، وأن القيادة هي سر النجاح، وأن الإخلاص يبني تجربة لا تغيرها الحوادث ولا تزيدها التحديات إلا رسوخاً. راشد بن سعيد كان قلب هذه التجربة ومهندسها وعقلها الذي تعيش على أفكاره حتى يومنا هذا».

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