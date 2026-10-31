لطيفة بنت محمد: أبي الغالي كلماتك تسكن القلب وفخرك بي هو أعظم وسام أحمله

أعربت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فخرها بكلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة "إكس": "أبي الغالي، كلماتك تسكن القلب، وفخرك بي هو أعظم وسام أحمله، وأكبر دافع لي لأواصل العطاء بكل حب وإخلاص".

وأضافت سموها: "أن أحمل اسم دبي، وأمثّل وطني وأوصل رسالته إلى العالم، مسؤولية أعتز بها، وشرف أستمد منه قوتي وإلهامي. كل ما أقدّمه هو امتداد لما زرعته فينا من حب الوطن، والإيمان بقدرات أبنائه، والطموح الذي لا يعرف حدوداً. أدامك الله لنا عزاً وفخراً وسنداً، وحفظك يا أغلى أب".