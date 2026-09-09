محمد بن راشد: رسالتي لفريق عملي.. أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر منصة "إكس": "مع بداية كل موسم حكومي، أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل.. نبدأ على بركة الله موسماً جديداً، بروح متجددة، وعزيمة عالية، وطموحات تليق بمستوى الوطن".

وتابع سموه قائلاً: "رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم.. وقادمنا أعظم بإذن الله".