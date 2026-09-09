مع بداية الموسم الحكومي 2026-2027

محمد بن راشد: رسالتي لفريق عملي.. أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم

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المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر منصة "إكس": "مع بداية كل موسم حكومي، أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل.. نبدأ على بركة الله موسماً جديداً، بروح متجددة، وعزيمة عالية، وطموحات تليق بمستوى الوطن".

وتابع سموه قائلاً: "رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم.. وقادمنا أعظم بإذن الله".

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