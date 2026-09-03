رصد سائقون شجرة تحجب جزءاً من لوحة إرشادية على شارع الإمارات باتجاه الحمرية، قبل مخرج رأس الخيمة وأم القيوين، ما يصعّب رؤيتها وقراءتها في الوقت المناسب، خصوصاً مع السرعات العالية على الطريق، وقد يتسبب ذلك في إرباك السائقين عند اختيار المسار المناسب، وأوضحوا أن المشكلة تتفاقم مع عدم وجود لوحة إرشادية واضحة قبل المخرج بمسافة كافية، مقترحين تقليم الشجرة ومعالجة الوضع، بما يضمن وضوح اللوحات الإرشادية وسلامة مستخدمي الطريق.