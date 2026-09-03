مكالمات

قال قرّاء إن خدمة الرد الآلي في العديد من المؤسسات الخدمية، الخاصة بخدمة العملاء، تطيل من فترة المكالمات، مع صعوبة التواصل مع بعض أنظمة الرد الآلي، حتى يتم الوصول إلى الخدمة المطلوبة، أو الإبلاغ عن ملاحظات وشكاوى محددة، ما يضيع وقت ومجهود المتعاملين، داعين إلى تسهيل خيارات التواصل مع أفراد خدمة العملاء مباشرة ضمن خيارات المكالمة وبشكل أسرع.

مطاعم

دعا مرتادون لمراكز التسوق في الدولة إلى ضرورة التوسع في توفير مطاعم تتيح وجبات صحية مختلفة في قاعات الطعام، مع تحفيز المطاعم التي تبيع وجبات سريعة على توفير قوائم لوجبات صحية، بما يتناسب مع التوجهات المختلفة للمستهلكين، ويتماشى مع التوعية التي تحرص عليها الجهات المختلفة لدعم الاهتمام بتناول الوجبات الصحية.

رسوم

استغرب أولياء أمور من النسبة الضئيلة التي تتيحها إدارات مدارس مختلفة للخصم عند السداد الكامل للرسوم المدرسية، بدلاً من سدادها على دفعات على مدار العام.

تنظيم

أثنى زوار معرض الصيد والفروسية في أبوظبي على التنظيم المميّز للمعرض، وما يعكسه من اهتمام بالهوية الوطنية، وترسيخ مفاهيم التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة في نفوس الأجيال الحالية، وأكدوا أن المعرض استطاع أن يحظى بمكانة واهتمام لافتين على المستويات المحلية والخليجية والعربية، لما يتميّز به من تنوع في الفعاليات والمشاركات التي تجمع بين الموروث الإماراتي ومختلف مجالات الصيد والفروسية.

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