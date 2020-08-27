تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50‎%‎ في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة لتخفيض المخالفات المرورية المتراكمة المرتكبة خلال العام 2019 وما قبله بنسبة 50% مع إلغاء حجزها على أن تبدأ اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل وحتى الأول من شهر أكتوبر القادم 2020 باستثناء المخالفات المصنفة تحت بند المخالفات الخطرة.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن هذه المبادرة تأتي تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وفي إطار مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع بكافة شرائحة، حيث تستهدف هذه المبادرة مساندة المتعاملين من جمهور السائقين، وتحفيزهم للامتثال بقوانين السير والمرور وتشجيعهم على دفع المخالفات المرورية المترتبة والمتراكمة عليهم والتي تتيح المجال أمامهم لتجديد سياراتهم وتخفف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم في ظل التداعيات السلبية التي يشهدها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"حيث سيحصل المتعاملين على الخصم خلال الدفع إلكترونيا عبر تطبيق وزارة الداخلية فيما يتوجب عليهم مراجعة أقرب مركز خدمة بالدولة بالنسبة للمخالفات التي تحوي نقاطا مرورية لإضافتها على رخصة السواقة، ليتمكن بعد ذلك من سدادها إلكترونيا.

وتستثني المبادرة المخالفات الخطرة المتمثلة في قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر ، وقيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة قائديها والآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر ، وقيادة مركبة تسبب ضجيجا بالإضافة إلى الهروب من شرطي المرور .

وتعتبر هذه المبادرة استكمالا للمبادرة المستدامة والمستمرة لتخفيض المخالفات المرورية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل خمس سنوات وتحديدا عام 2015 حرصا منها على تعزيز السلامة المرورية في الطرقات.

وتدعو شرطة رأس الخيمة كافة أصحاب المركبات المخالفة إلى الاستفادة من مدة المهلة المحددة والاسراع إلى تسوية أوضاعهم المرورية بصورة قانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع وللاسهام في انجاح مساعي شرطة رأس الخيمة الدائمة والمستمرة في إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز تحسين جودة الحياة بغرض تحقيق الأمن والأمان وحفظ سلامة وممتلكات أفراد المجتمع.

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